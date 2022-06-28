Симферополь, 28 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Республике Крым с 28 июня. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.

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«С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обильными дождями и последовавшими подтоплениями режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера ранее был введён в Симферополе и Симферопольском районе, также объявлен режим ЧС в Белогорском районе.