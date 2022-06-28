Ульяновск, 28 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть возросло количество вновь выявленных носителей коронавирусом, но при этом нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 28 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 203 615 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 июня выявлены 18 носителей инфекции. Напомним, что 25 и 26 июня в регионе лабораторно подтверждалось по 15 случаев заражения SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида в Ульяновской области достигло 198 621 человека, из них 27 июня выписаны 20 пациентов. Доля выздоровевших в целом составляет 97,55%.

В регионе есть новые госпитализации. Если 26 июня ни одного ковидного больного не направили на лечение в больницы, то 27 июня госпитализированы десять ковид-пациентов.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что в Ульяновской области от ковида умерли 4718 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 17,9% (в РФ — 21,5%).