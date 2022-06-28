Москва, 28 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. НАТО получает данные от частных спутниковых операторов в странах Запада, и затем передаёт их украинским военным. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил 28 июня РИА Новости.

Cosmotest.ru Дмитрий Рогозин

Он отметил, что такие сведения поступают из самых разных источников. Все ведущие частные компании, например, американская Maxar, сейчас работают исключительно на формирование единого облака данных. Эти данные НАТО использует, чтобы передавать конкретную информацию украинской армии.

В этом нет «ни малейшего сомнения», подчеркнул Рогозин.

Ранее агентству стало известно, что коммерческие спутники США фотографировали остров Змеиный в Чёрном море за несколько дней до того, как ВСУ пытались захватить его в июне. Спутники этой же группировки, оператором которой выступает Maxar, снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников.

Читайте также: Оборудование на Новошахтинском НПЗ повреждено обломками беспилотников