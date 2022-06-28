Москва, 28 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Российские власти прилагают усилия к тому, чтобы страна была привлекательна для учёных. Эти меры дают эффект — часть из тех, кто уехал, возвращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона к российским учёным и исследователям переезжать в Соединённое Королевство. По словам Пескова, удержать учёных и любых специалистов можно только комфортными условиями для работы, и такие условия в России есть.

«Вы знаете, что наши мегагранты, система грантов, система создания специализированных лабораторий для молодых учёных и так далее — всё это представляет собой комплекс мер для того, чтобы страна была привлекательной для ученых», — ответил Песков на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле «утечки мозгов» в европейские страны.

Он добавил, что научный мир подвижен, он не изолирован, и часть учёных действительно переезжает. Однако создание условий для работы учёных — приоритет для России, в стране действуют «достаточно объёмные программы».

Эти программы действуют эффективно, сказал Песков. Кто-то из специалистов на определённом этапе научной карьеры уезжает, потом кто-то возвращается.

«И много учёных, и молодых, и уже опытных — они возвращаются в нашу страну, начинают заниматься здесь отдельными проектами, это абсолютно нормальная практика», — сказал Песков.

Читайте также: Борис Джонсон призвал российских учёных переезжать в Британию