Уфа, 28 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Председателем центральной избирательной комиссии Башкирии избрана Илона Макаренко. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

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«В ходе тайного голосования члены ЦИК республики поддержали предложенную ЦИК России кандидатуру Илоны Макаренко и единогласно избрали её председателем комиссии на предстоящие пять лет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что заместителем председателя избирательной комиссии Башкирии был избран Марат Гадилов, секретарем избирательной комиссии региона стала Марина Долматова.

Ранее сообщалось о том, что в связи с истечением срока полномочий госсобранием Башкирии и главой республики был сформирован новый состав центральной избирательной комиссии республики в количестве 12 человек.