Берлин, 28 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Лидеры «Большой семерки» намерены поручить своим министрам срочно обсудить способы ограничения цен на российские нефть и газ, дабы сократить поступающие в Россию доходы, сообщает 28 июня Bloomberg.

Number 10 Джо Байден и Борис Джонсон. Саммит G7 в Великобритании. Июнь 2021 года

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность постепенному отказу от зависимости от российских энергоносителей, — такое заявление планируют сделать лидеры, согласно предварительному варианту, с которым ознакомились в Bloomberg. — Кроме того, мы изучим возможность введения дальнейших мер с целью помешать России извлекать прибыль из ее агрессивной войны».

Этот шаг клуба богатых стран в заключительный день их трехдневного саммита в Баварских Альпах — часть более широких усилий по сокращению прибылей России от экспорта энергоносителей в рамках санкций в связи с проведением спецоперации на Украине.