Донецк, 28 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинской армии попали посёлки Доломитное и Гольмовский. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:20 с позиций в населённом пункте Металлист (украинское название — Травневое) обстрелян посёлок Доломитное. По нему выпущено десять гранат из подствольного гранатомёта. Кроме того, боевики применили стрелковое оружие.

В 12:45 с позиций в Курдюмовке обстреляли Гольмовский, выпустив по посёлку пять снарядов калибра 152 мм.