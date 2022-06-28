Пенза, 28 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 28 июня реализовано и заключено 2752 социальных контракта на общую сумму 345,9 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство труда, социальной защиты и демографии.

Pixabay.com Подписание контракта

Помощь в трудной жизненной ситуации оказана 620 жителям, в трудоустройстве — 815, поддержку на начало предпринимательской деятельности получили 898 человек, еще 411 жителей заключили соцконтракты на развитие личного подсобного хозяйства.

Размер поддержки по социальным контрактам определяется исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной на момент предоставления такой выплаты.

С 1 июня 2022 года размер ежемесячных выплат по соцконтракту увеличен с 11 586 рублей до 12 745 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года к работе по социальным контрактам подключились центры занятости, с 2022 года к ним еще присоединились и центры «мой бизнес».

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