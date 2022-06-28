Томск, 28 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России, погибшего на Украине Максима Пескового. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Думы Томской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

Администрация Томской области Герой России, старший лейтенант Максим Песковой

26-летний старший лейтенант Максим Песковой погиб в ходе проведения специальной военной операции. За подвиг он указом президента Владимира Путина был удостоен звания Героя России посмертно. Офицер был выпускником Томского кадетского корпуса.

«С первых дней он участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Ценой собственной жизни спас своих товарищей, его группа выжила и выполнила свою задачу», — рассказала спикер регионального парламента Оксана Козловская.

Добавим, что решение парламентариев должен утвердить глава региона. Депутаты также поддержали инициативу об установлении мемориальной доски на фасаде здания учебного заведения.

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