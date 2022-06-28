Москва, 28 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Намерение Североатлантического альянса обозначить Россию «самой большой угрозой» не ново, военный блок многие годы концентрировался на Москве, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это развитие событий абсолютно не новое, они выстраивали свою агрессивную политику на протяжении многих лет именно вокруг основной мысли — противодействие нашей стране», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова добавила, что в течение последних десятилетий никакой другой повестки у альянса не было.

«Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай свое военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы», — отметила она.

НАТО не занимался глобальными вызовами и угрозами и не собирался сопрягать возможности с Россией или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам и истинным рисками, заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса.

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