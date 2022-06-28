Захарова: НАТО многие годы концентрировалось на России
Москва, 28 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Намерение Североатлантического альянса обозначить Россию «самой большой угрозой» не ново, военный блок многие годы концентрировался на Москве, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что в течение последних десятилетий никакой другой повестки у альянса не было.
НАТО не занимался глобальными вызовами и угрозами и не собирался сопрягать возможности с Россией или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам и истинным рисками, заключила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса.
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