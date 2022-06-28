Москва, 28 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который устанавливает механизм осуществления валютного контроля за проведением резидентами валютных операций за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Данный законопроект наделяет Федеральное казначейство полномочиями агента валютного контроля, закрепляет за клиентами Федерального казначейства обязанность осуществлять валютные операции только через счета, открытые Федеральным казначейством в уполномоченных банках», — сказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Также законопроект устанавливает процедуру обязанности репатриации валюты по внешнеторговым операциям клиентами Федерального казначейства, добавил депутат.

«Также определяются права и обязанности Федерального казначейства как агента валютного контроля и особенности взаимодействия Федерального казначейства с иными агентами валютного контроля», — пояснил Аксаков.