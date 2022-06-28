Вашингтон, 28 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Известный американский актёр Джейсон Шварцман присоединится к актёрскому составу приквела «Голодных игр». Об этом написал портал Outlook 28 июня.

Кадр из интервью на телевидении Джейсон Шварцман

Как сообщил источник, актёр исполнит роль ведущего Голодных игр Лукреция «Счастливчика» Фликермана. Помимо Шварцмана, в картине также сыграют Рейчел Зеглер, Том Блит и Хантер Шефер.

Напомним, премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 27 ноября 2023 года. Режиссёром ленты выступит Фрэнсис Лоуренс, ранее снявший другие картины из серии «Голодных игр».