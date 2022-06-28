Тбилиси, 28 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии приняло решение запретить на год вывоз из страны пшеницы и ячменя. Об том 28 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«Для обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке», — заявил глава минсельхоза Отар Шамугии.

Он отметил, что экспорт зерновых будет запрещён с 4 июля до 4 июля 2023 года. В настоящее время экспорт совершается в Ирак и Иран. Министр подчеркнул, что запрет не касается кукурузы.

Напомним, Грузия производит примерно 15% пшеницы от годового объёма потребления, а остальное приходится импортировать. Около 90% экспорта зерна приходится на Россию. При этом объёмы закупаемого зерна за последний год сократились. Из-за ввода в РФ заградительных пошлин, в Грузии стали переходить на покупку российской муки.