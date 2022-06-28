Брянск, 28 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Распределительный центр X5 Retail Group открылся 28 июня в Брянской области, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

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Глава региона подчеркнул, что с открытием новой площадки должны сократиться транспортные расходы и жители ожидают увидеть реальное снижение цен на продукты, которые производятся в Брянской области.

«Мы производим и мяса, и молока, и овощей, и того же картофеля столько, что можем накормить не только себя, но и другие области, но цены на некоторые продукты, которые произведены у нас, выше, чем в Москве. Этого быть не должно!» — заявил губернатор.

По данным пресс-службы X5 Retail Group новый распределительный центр при выходе на полную мощность обеспечит продуктами 403 магазина в восьми областях.