Ставрополь, 28 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае станут получать больше за свой труд сотрудники бюджетной сферы. С 1 июля их зарплата вырастет на 10%. Законопроект об этом уже получил поддержку краевого правительства Ставрополья и в ближайшее время будет направлен для рассмотрения в думу, сообщил 28 июня глава региона Владимир Владимиров.

40.мвд.рф Зарплата

Всего на увеличение зарплат работников бюджетной сферы будет направлено 2,7 млрд рублей. Помимо этого, планируется с 1 июля 2022 года поднять на 10% величину минимального размера оплаты труда. Она составит 15 279 рублей.

Как отметил губернатор, предполагается также направить 1,2 млрд рублей на увеличение размера соцвыплат, 5,5 млрд рублей — на увеличение резервного фонда Ставропольского края, более 230 млн рублей дадут фонду промышленности и фонду поддержки малого и среднего предпринимательства и 155 млн рублей — на приобретение лекарств для граждан-получателей социальных льгот.