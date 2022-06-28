Джакарта, 28 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2167 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 28 июня в Индонезии выявили 6 084 063 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 1170 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 912 025 человек.

В период с 27 по 28 июня от COVID-19 умерли два человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 728 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном, договорившись об укреплении сотрудничества в области новых возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности.

Читайте также: Индонезия и Британия намерены укреплять связи в сфере источников энергии