Маскат, 28 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси посетил столицу Султаната Оман — город Маскат с официальным визитом. Об этом 28 июня сообщает официальная газета Dostor.

Маскат, столица Омана

По данным журналистов, в ходе визита ас-Сиси встретился с султаном Омана Хейшамом бин Тариком ас-Саидом и рядом других высокопоставленных лиц в правительстве страны. В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и совместные усилия по мирному урегулированию конфликта в Йемене.

«Главы государств договорились об укреплении координации между двумя странами для поддержки единства и суверенитета братского йеменского государства и его безопасности, чтобы положит конец страданиям братского йеменского народа и удовлетворить его чаяния, с акцентом на то, что безопасность и стабильность Йемена имеют первостепенное значение в рамках безопасности арабского региона и региона Красного моря», —говорится в совместном заявлении лидеров Омана и Египта.