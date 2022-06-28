28 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter решение премьер-министра Бориса Джонсона остаться у власти еще на два срока после проигрыша в дополнительных выборах.

Джейн Спай, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что планирует остаться у власти еще на два срока. На вопрос о том, хочет ли он отслужить второй полный срок к 2028–2029 году (всеобщие выборы в Великобритании проводятся не реже, чем каждые 5 лет. — Прим. Д. С.), премьер ответил: «На данный момент я активно думаю о третьем сроке и о том, что может случиться тогда, но я пересмотрю это решение, когда придет время».

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представители на Даунинг-стрит предположили, что Джонсон пошутил, однако его оптимистичный настрой выглядит странно после поражения на выборах на прошлой неделе, 23 июня.

Читайте подробнее: Британия остается без журавля в небе, пока Джонсон сидит у власти

Бывший лидер Консервативной партии Майкл Говард после результатов выборов призвал Джонсона уйти в отставку, однако премьер решил вести партию на следующие всеобщие выборы.

Большинство пользователей считают, что решение Джонсона идти еще на два срока не только абсурдное, но и издевательское по отношению к избирателям. Они уверены, что он не выиграет на следующих всеобщих выборах.

«Джонсон сказал, что планирует остаться на третий срок, он своего рода унижает избирателей. Это реакция крайне избалованного большого ребенка, который отрицает ответ «нет». И каждый шаг, который он делает, превращает ответ «нет» в более решительный и обоснованный», — считает @13sarahmurphy.

В комментариях добавили, что мечта Джонсона стать премьер-министром даже во второй раз так же неисполнима, как путешествия во времени и телепортация.

«Хорошо иметь мудрого и реалистичного лидера. Я вот активно думаю о том, чтобы сделать мой следующий день рождения 28-м, а не 65-м, стать невидимым, остановить время, научиться телепортироваться, летать и дышать огнем», — написал @stephenfry.

«А я хочу золотой туалет. Но мы же понимаем, что вряд ли нам с Джонсоном так повезет», — прокомментировал @absolute_sh1ts.

Часть комментаторов считает, что каждый консерватор, который поддержит Джонсона в решении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, — такой же отвратительный и лживый политик, как и сам премьер.

«У меня челюсть упала, Борис Джонсон нацелился на третий срок. Никогда в Великобритании не было настолько заблуждающегося, глупого, неэтичного, лживого и просто бесполезного премьер-министра. Если консервативные депутаты оставят этого негодяя у власти, тогда они настолько же морально пустые, как и он сам», — прокомментировала @MaryRiddell.

Борис Джонсон Chatham House

Ряд пользователей согласился с тем, что интервью о третьем сроке стало очередной детской провокацией, потому что Джонсон готов пойти на всё, лишь бы у него не отобрали его любимую игрушку — Великобританию.

«Решение о третьем сроке — это классическая приманка. И он считает эту провокацию очень смешной, он как ребенок, который прыгает на диване и задирает перед тобой нос, когда ты ему сказал идти мыться, просто менее обаятельный», — сравнил @JMPSimor.

«Я думаю, он таким образом «нормализует» идею своего второго срока. Если люди будут говорить о третьем сроке, тогда идея о втором сроке будет подсознательно признана, в обществе будет меньше сопротивления, а весь фокус уйдет на третий срок, потому что он будет важнее», — написал @DrStingary.

В комментариях отметили, что британцы вряд ли выживут, если Борис Джонсон пойдет на второй срок, а при третьем сроке в стране вряд ли вообще останется кто-то живой.

«Факты природы. Номер один. Тараканы — единственные живые существа, существующие на данный момент, которые переживут третий срок Бориса Джонсона», — прокомментировал @PaulOnBooks.

«Стремление Бориса Джонсона отсидеть третий срок бредовое. К этому времени ничего не останется», — согласился @SueSuezep.

Пользователи напомнили, что 6 июня прошло голосование по вопросу доверия премьер-министру, что свидетельствует о том, что проголосовать за проведение еще одного для членов Консервативной партии не будет проблемой. В комментариях сомневаются, что Джонсон выживет еще один вотум доверия.

«Джонсон, который хочет остаться у власти до 2030-х, будет счастливчиком, если у него получится досидеть до конца года», — считает @Kevin_Maguire.

Напомним, в четверг 23 июня в Тивертоне и Уэйкфилде прошли дополнительные выборы, где Консервативная партия проиграла. Тем не менее Борис Джонсон уверенно говорит о том, что это нормальная ситуация для середины срока, и не собирается меняться.

Читайте подробнее: Британии нужен «капитальный политический ремонт», чтобы не уйти под воду