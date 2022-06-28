Бали, Индонезия, , 13:32 — REGNUM Телеведущая и певица Регина Тодоренко родила второго ребёнка. Об этом 28 июня пишет StarHit, ссылаясь на людей, близких к окружению Тодоренко.

Регина Тодоренко Цитата из клипа на песню «Ромчик»

По словам источников, у Тодоренко и исполнителя Влада Топалова родилась дочь. Ранее, незадолго до появления на свет второго ребёнка, пара улетела на Бали (Индонезия).

ИА REGNUM напоминает, что Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Тогда же у супругов родился сын Майкл.

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