Бали, Индонезия, 28 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Регина Тодоренко родила второго ребёнка. Об этом 28 июня пишет StarHit, ссылаясь на людей, близких к окружению Тодоренко.

Цитата из клипа на песню «Ромчик» Регина Тодоренко

По словам источников, у Тодоренко и исполнителя Влада Топалова родилась дочь. Ранее, незадолго до появления на свет второго ребёнка, пара улетела на Бали (Индонезия).

ИА REGNUM напоминает, что Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Тогда же у супругов родился сын Майкл.