Москва, , 13:32 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о банке данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности Минюст ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими и экстремистские материалы.

Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских материалов, являются информацией ограниченного доступа и предоставляются должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ.

Порядок формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

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