Москва, 28 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о банке данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности Минюст ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими и экстремистские материалы.

Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских материалов, являются информацией ограниченного доступа и предоставляются должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ.

Порядок формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.