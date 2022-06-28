Законопроект о банке данных экстремистских материалов прошел II чтение ГД
Москва, 28 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о банке данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.
Для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности Минюст ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими и экстремистские материалы.
Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских материалов, являются информацией ограниченного доступа и предоставляются должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ.
Порядок формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.