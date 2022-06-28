Москва, 28 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, уточняющий порядок применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль участниками специальных инвестиционных контрактов (СПИК), передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума

Согласно документу, регионам предоставляется право устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для налогоплательщиков, заключивших специальный инвестиционный контракт.

Также предусмотрены положения о распространении возможности применения участниками СПИК 1.0, заключившими такие контракты до 2017 года, пониженных ставок по налогу на прибыль организаций к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен СПИК, при условии ведения участниками СПИК 1.0 раздельного учета доходов или расходов.