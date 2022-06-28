Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В Екатеринбурге перед сотрудниками Уральского компрессорного завода полностью погашен долг по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Долг накопился в апреле–мае. Прокуратура провела проверку. В отношении директора предприятия завели административное дело. Кроме того, прокуратура направила в интересах работников заявления о выдаче судебных приказов на взыскание невыплаченной зарплаты.

В итоге работникам было выплачено более 29,8 млн рублей. Задолженность полностью погашена.