Донецк, 28 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы открыли огонь по населённому пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

В 11:40 зафиксирована атака с позиций в населённому Пункте Николаевка Вторая. По Доломитному выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрелом украинских войск оказался посёлок Гольмовский.