Ижевск, , 13:30 — REGNUM В полицию Удмуртии обратился 64-летний местный житель, сообщив о краже у него средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенничество (сс) sajinka2

По его словам, на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который якобы является сотрудником банка, он заявил, что зафиксирована попытка получить незаконный доступ к счетам мужчины. Якобы банк совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по розыску мошенников.

Для защиты средств мужчину убедили перевести все деньги на «безопасный счет». Он так и поступил, но звонки не прекратились. Мошенники звонили с требованием пополнять счет для продолжения мероприятий по поимке преступников.

Выполнив все указания, мужчина в целом перевел 4,35 млн рублей в неизвестном направлении. Из них 1,5 млн рублей — личные накопления, 2 млн рублей — кредитные средства, остальное он занял у знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 898 человек (+ 55 за последнюю неделю). Ущерб составил 170 млн 104 тыс. рублей, за последнюю неделю — 8 млн 714 тыс. рублей.

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