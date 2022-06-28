Ижевск, 28 июня 2022, 13:30 — REGNUM В полицию Удмуртии обратился 64-летний местный житель, сообщив о краже у него средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенничество
Мошенничество
(сс) sajinka2

По его словам, на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который якобы является сотрудником банка, он заявил, что зафиксирована попытка получить незаконный доступ к счетам мужчины. Якобы банк совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по розыску мошенников.

Для защиты средств мужчину убедили перевести все деньги на «безопасный счет». Он так и поступил, но звонки не прекратились. Мошенники звонили с требованием пополнять счет для продолжения мероприятий по поимке преступников.

Выполнив все указания, мужчина в целом перевел 4,35 млн рублей в неизвестном направлении. Из них 1,5 млн рублей — личные накопления, 2 млн рублей — кредитные средства, остальное он занял у знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 898 человек (+ 55 за последнюю неделю). Ущерб составил 170 млн 104 тыс. рублей, за последнюю неделю — 8 млн 714 тыс. рублей.

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