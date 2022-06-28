* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 13:28 — REGNUM В Дагестане предъявлено обвинение в финансировании терроризма жителю Хасавюртовского района Абдурахману Абдурахманову. Его подозревают в денежной помощи одному из участников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На эти деньги в последующем велась террористическая деятельность боевиков, сообщили 28 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Террорист Sntat.ru

Как установили следователи, в декабре 2015 года обвиняемый перевел денежные средства в сумме 1000 долларов США участнику террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На эти деньги велась подготовка к совершению преступлений террористической направленности.

Есть данные, что Абурахманов являлся участником законспирированной ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за причастности к преступлениям террористического характера. Следствие установило, что направленные им членам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежные средства были использованы для совершения теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года. Жертвами взрыва стали 39 человек, в том числе одна гражданка России.

Обвиняемого заключили под стражу, также объявлены в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании его родные братья, которые выехали в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск этой республики.