Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена провести торги, на которых будут выставлены разрешения на разработку новых нефтяных и газовых скважин на государственных землях, однако добыча там будет сопряжена с новыми правилами, сообщает The Hill.

Джо Байден

Речь идет об участках в семи штатах на западе страны. Самые обширные территории, как ожидается, могут быть отданы под разработку в штате Вайоминг: там для аренды доступно 130 000 акров, а следующая по величине — всего несколько тысяч акров. Остальные продажи пройдут в Монтане, Северной Дакоте, Неваде, Юте, Нью-Мексико и Колорадо.

Однако ни добывающие компании, ни организации по защите окружающей среды не особенно довольны таким шагом администрации: если первые хотели бы более широкий набор площадок для добычи при меньшем количестве ограничений, борцы с изменением климата в принципе выступают против таких торгов.