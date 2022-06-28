Рязань, 28 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Пять случаев заболевания клещевым боррелиозом выявлены в июне 2022 года в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Клещ

За неделю с 20 по 26 июня в медицинские организации обратилось 114 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 48 детей. Обращения зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

За текущий сезон лаборатории исследовали уже 400 экземпляров клещей Их заражённость составила 8,5%, преимущественно клещевым боррелиозом.