Синтра, , 13:26 — REGNUM Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ будет действовать «решительно и последовательно» в борьбе с рекордной инфляцией в еврозоне, особенно если будут признаки резкого роста ценовых ожиданий среди потребителей и предприятий, сообщает 28 июня Financial Times.

Кристин Лагард Astanaeconomicforum.org

«Инфляция в еврозоне нежелательно высока и, по прогнозам, останется такой еще некоторое время, — заявила глава ЕЦБ на ежегодном форуме в Синтре, Португалия, во вторник 28 июня. — Это большой вызов для нашей денежно-кредитной политики».

По словам Лагард, инфляционное давление «расширяется и усиливается». Рост заработной платы в еврозоне, по прогнозам, удвоится до 4% в 2022 году, сказала она. Также она добавила, что некоторый дефицит, вероятно, будет сохраняться, и предупредила, что нет никаких признаков того, что цены на энергоносители и сырьевые товары перестанут расти.

Европейский центробанк планирует начать повышение ставок в июле впервые с 2011 года, и Лагард подтвердила свои планы начать с повышения на четверть процентного пункта, а затем перейти к более значительным изменениям в сентябре, если перспективы инфляции не улучшатся.

На следующей неделе ЕЦБ также прекратит выкуп облигаций на фоне рекордной инфляции в еврозоне, которая достигла 8,1%, что вчетверо превышает целевой показатель центробанка.

В то время как большинство западных центробанков уже начали повышать ставки, базовая ставка ЕЦБ пока еще остается на уровне минус 0,5%.

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