Москва, , 13:26 — REGNUM Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон, которым прописывается механизм взимания платы за аренду помещений в случае, если находящиеся под контролем иностранного лица из недружественных стран магазины и кафе перестали ими пользоваться, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Поправки внесены к законопроекту, направленному на создание возможности выпуска акционерными обществами, обладающими статусом международной компании, разных типов акций с разным объемом прав. В первом чтении он был принят 14 июня.

Во втором чтении предлагается распространить действия статей Гражданского кодекса о порядке изменения и расторжения договора на договор аренды или субаренды, который заключен с организациями торговли или общественного питания.

Если в соответствии с договором аренды (субаренды) здания, сооружения, помещения в них, земельного участка, на котором расположено здание, сооружение, арендная плата, вносимая арендатором, находящимся прямо или косвенно под контролем иностранного лица, связанного с недружественным иностранным государством, установлена в виде доли от полученных в результате использования арендованного имущества доходов и арендатор приостановил или прекратил им пользоваться, то арендодатель вправе требовать от арендатора внесения ежемесячной платы за период, в котором тот приостановил или прекратил использование арендуемого имущества, в размере среднемесячной арендной платы, полученной за 2021 год или за период с января 2022 года по 24 февраля 2022 года, если использование имущества началось после 1 января 2022 года.

Также прописываются возможности арендодателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В частности, он сможет разорвать договор, если арендатор отказался платить за месяцы простоя помещения.