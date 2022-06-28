Казань, 28 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Впервые в России в Казанском федеральном университете (КФУ) открыли магистратуру по подготовке руководителей инклюзивных образовательных учреждений. Первыми студентами по программе «Адаптивное управление коррекционным процессом в образовании» в 2022 году станут 16 человек, сообщает пресс-служба вуза.

Kpfu.ru Казанский федеральный университет (КФУ)

Обучение будет проходить в очной форме на протяжении двух лет. Подать документы в магистратуру смогут выпускники бакалавриата любых направлений подготовки, а также руководители образовательных учреждений. Для этого необходимо пройти собеседование по профилю программы магистратуры. Учащимся выделено 13 бюджетных мест, еще три — на платной основе.

По словам заведующей кафедрой психологии и педагогики специального образования института психологии и образования КФУ Анны Ахметзяновой, в магистратуре подготовят специалистов, владеющих стратегией адаптивного управления.

Магистранты научатся организовывать образовательный процесс в инклюзивных детсадах и школах, во внешкольных воспитательных учреждениях, обеспечивая развитие способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, уточнила она. Также выпускники получат знания, которые позволят им работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, инклюзивного трудоустройства и HR-службах, отвечающих за инклюзивное взаимодействие на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани открывают программу бакалавриата по направлению «Русский жестовый язык: теория и практика перевода». Впервые студентами в 2022 году станут 13 человек.

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