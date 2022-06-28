Донецк, 28 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрелом украинских войск оказался посёлок Гольмовский. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия, залп

В 11:25 нанесён удар с позиций в населённом пункте Николаевка Вторая. Оттуда по посёлку Гольмовский выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинской армии попала Озеряновка.