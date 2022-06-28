Уфа, 28 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Заморозки до — 2 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Free-Photos Заморозки

Сообщается, что ночью 29 июня в некоторых горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 июня в республике ожидается дождь, днем также может пройти небольшой дождь. Столбик термометра днем может подняться до +18°С.

Ночью 30 июня в Башкирии существенных осадков не ожидается, днем может пройти небольшой дождь. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +4°С, днем воздух может прогреться до +20°С.