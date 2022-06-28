Москва, , 13:22 — REGNUM Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, по которому выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Согласно документу, от НДС не будут освобождены консультативные услуги операторов информационных систем и услуги по предоставлению прав на использование программ для электронных вычислительных машин.

Также устанавливается порядок определения налоговой базы по операциям с цифровыми финансовыми активами, цифровыми активами, налоговые ставки, особенности налогообложения и налоговые льготы, а также порядок их применения. В частности, при реализации цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право, налоговая база определяется как разница между ценой реализации указанного цифрового права с учетом суммы налога и ценой приобретения указанного цифрового права с учетом суммы налога.

Согласно поправкам ко второму чтению, при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг на территории России иностранными лицами, указанными в Налоговом кодексе, в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, налоговыми агентами признаются операторы информационных систем, в которых выпущены указанные цифровые права. В этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как сумма оплаты, перечисленной налоговым агентом иностранному лицу в связи с выпуском цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, с учетом налога.

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