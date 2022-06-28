Москва, 28 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, по которому выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, от НДС не будут освобождены консультативные услуги операторов информационных систем и услуги по предоставлению прав на использование программ для электронных вычислительных машин.

Также устанавливается порядок определения налоговой базы по операциям с цифровыми финансовыми активами, цифровыми активами, налоговые ставки, особенности налогообложения и налоговые льготы, а также порядок их применения. В частности, при реализации цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право, налоговая база определяется как разница между ценой реализации указанного цифрового права с учетом суммы налога и ценой приобретения указанного цифрового права с учетом суммы налога.

Согласно поправкам ко второму чтению, при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг на территории России иностранными лицами, указанными в Налоговом кодексе, в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, налоговыми агентами признаются операторы информационных систем, в которых выпущены указанные цифровые права. В этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как сумма оплаты, перечисленной налоговым агентом иностранному лицу в связи с выпуском цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, с учетом налога.

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