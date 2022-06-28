Стрежевой, Томская область, 28 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В городе Стрежевой Томской области организована прокурорская проверка по факту падения ребёнка из окна многоквартирного дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Вечером 26 июня из окна квартира, расположенной на третьем этаже, выпала 4-летняя девочка. Она находилась дома без присмотра родителей. В результате ребёнок с полученными травмами был госпитализирован в больницу.

«Прокуратура г. Стрежевого организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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