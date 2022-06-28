Калуга, 28 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На территории Калужской области в январе–мае 2022 года за счёт всех источников финансирования построены 3944 квартиры общей площадью 426,6 тыс. кв. метров, что составило 165,4% к январю-маю 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Населением области за счёт собственных и заёмных средств построено 2253 жилых дома общей площадью 329,9 тыс. кв. метров (77,3% всего введенного жилья по области, в январе–мае 2021 года — 67,5%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе–мае 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.