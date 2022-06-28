Москва, , 13:20 — REGNUM Дата переговоров в Стамбуле по зерновому вопросу пока не определена. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нет, ничего пока не могу сказать по этой теме», — сказал Песков.

Ранее турецкое телевидение сообщало, что переговоры по зерну пройдут в четырёхстороннем формате в Стамбуле в течение этой недели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты.

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