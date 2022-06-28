Москва, , 13:19 — REGNUM Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который предоставляет таможенным органам право останавливать автомобили массой свыше 3,5 тонн для проверки находящихся в них товарах и документов на них, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вне зон таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы или специально обозначенных мест на территории России, остановка автомобилей будет возможна мобильными группами таможенных органов совместно с сотрудниками ДПС.

На проверку автомобиля, находящихся в нем товаров и документов на них вне зон таможенного контроля мобильной группе будет отводиться не более двух часов с момента остановки. После проверки водитель получит соответствующий акт. До вручения акта водитель не сможет покинуть место остановки.

Также законом предусматривается порядок хранения изъятых автомобилей и товаров.

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