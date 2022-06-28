Москва, 28 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который предоставляет таможенным органам право останавливать автомобили массой свыше 3,5 тонн для проверки находящихся в них товарах и документов на них, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вне зон таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы или специально обозначенных мест на территории России, остановка автомобилей будет возможна мобильными группами таможенных органов совместно с сотрудниками ДПС.

На проверку автомобиля, находящихся в нем товаров и документов на них вне зон таможенного контроля мобильной группе будет отводиться не более двух часов с момента остановки. После проверки водитель получит соответствующий акт. До вручения акта водитель не сможет покинуть место остановки.

Также законом предусматривается порядок хранения изъятых автомобилей и товаров.