Сыктывкар, 28 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Житель Сыктывкара приговорен к реальному сроку лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия За решеткой

«Судом установлено, что 2 декабря 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, Амосов из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в одном из магазинов заложена граната», — говорится в сообщении суда.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда Амосову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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