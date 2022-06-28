Париж, , 13:18 — REGNUM Команда под руководством брюссельского архитектурного агентства Bas Smets была выбрана для реконструкции окрестностей собора Нотр-Дам в Париже, который сильно пострадал из-за пожара, сообщает Franceinfo.

Горящий Нотр-Дам Wandrille de Préville

Среди четырех финалистов это архитектурное бюро было выбрано жюри под председательством мэра Парижа Анн Идальго.

Проектом предусмотрены длинные обсаженные деревьями коридоры вокруг собора, чтобы посетители могли укрыться в тени во время сильной жары, а также передний двор в виде поляны, окруженной деревьями.

В мэрии Парижа заявили, что «число насаждений будет увеличено на 36%». Кроме того, ни одно дерево не будет срублено, а наоборот посадят еще 131 новое дерево.

Париж, который полностью поддерживает проект, выделяет 50 млн евро. С этим бюджетом окрестности собора снова станут доступными для посетителей и верующих во второй половине 2024 года.