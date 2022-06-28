Париж, 28 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Команда под руководством брюссельского архитектурного агентства Bas Smets была выбрана для реконструкции окрестностей собора Нотр-Дам в Париже, который сильно пострадал из-за пожара, сообщает Franceinfo.

Wandrille de Préville Горящий Нотр-Дам

Среди четырех финалистов это архитектурное бюро было выбрано жюри под председательством мэра Парижа Анн Идальго.

Проектом предусмотрены длинные обсаженные деревьями коридоры вокруг собора, чтобы посетители могли укрыться в тени во время сильной жары, а также передний двор в виде поляны, окруженной деревьями.

В мэрии Парижа заявили, что «число насаждений будет увеличено на 36%». Кроме того, ни одно дерево не будет срублено, а наоборот посадят еще 131 новое дерево.

Париж, который полностью поддерживает проект, выделяет 50 млн евро. С этим бюджетом окрестности собора снова станут доступными для посетителей и верующих во второй половине 2024 года.