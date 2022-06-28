Москва, 28 июня 2022, 13:18 — REGNUM Действия НАТО изначально нацелены на агрессию и сейчас альянс продолжает демонстрировать свою сущность, заявил 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что то процесс, «который идет два десятилетия, а то и больше, он имеет свое продолжение, в России об этом хорошо знают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса.
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