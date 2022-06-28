Сеул, 28 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Зарубежные финансовые активы Южной Корее в 2021 году достигли рекордной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно предварительным данным ЦБ, на конец декабря 2021 года внешние финансовые активы страны достигли $1,715 трлн, что на $177,8 млрд больше, чем в 2020 году.

В ЦБ объяснили, что рост показателя связан с увеличением объёмов инвестиций в США и ЕС.

Финансовые активы в США увеличились на $141,8 млрд, до $675 млрд, составив 39,4% от общей суммы. С другой стороны, активы южнокорейских компаний в ЕС выросли на $11,5 млрд до $236 млрд, а в Китае — на $8,9 млрд, до $164,6 млрд.