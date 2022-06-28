Москва, 28 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. НАТО по-прежнему представляет большую опасность для России. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«НАТО — это достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ — процесс, который идёт уже два десятилетия и даже больше. Это ползучее продвижение имеет своё продолжение, и мы об этом хорошо знаем», — заявил Песков.

«И ещё раз напомню вам, что разрабатываются нашим министерством обороны планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне новых опасностей, которые генерируются вот этими действиями», — указал он.