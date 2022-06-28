Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В правительство Санкт-Петербурга обращаются крупнейшие строительные компании, желающие развивать свой бизнес в Северной столице. Об этом 28 июня заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

«Крупнейшие девелоперы приходят к нам в комитет. Я лично с ними провожу переговоры. Они проектируют у себя в составе новых жилых зон индустриальные проекты, которые готовы будут принять малый и средний производственный бизнес», — сообщил Соловейчик.

Глава комитета также заявил, что санкции позволяют России открыть новые рынки. К тому же большинство проектов, которые комитет сейчас поддерживает, тем или иным образом связаны с импортозамещением. Предприниматели видят перед собой открывающиеся ниши и закупают оборудование, запускают производство.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов также подчеркнул, что поддержку необходимо оказывать в первую очередь предприятиям в сфере импортозамещения.