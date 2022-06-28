Берлин, , 13:15 — REGNUM Страны так называемой «Большой семёрки» (G7) обязуются дополнительно выделить $4,5 млрд для защиты наиболее уязвимых слоёв населения от голода и недоедания. Об этом 28 июня говорится в заявлении лидеров G7.

«Мы обязуемся выделить дополнительно $4,5 млрд для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания», — говорится в заявлении.

Отмечается, что общая сумма средств, выделенных G7 в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности в 2022 году, превысит $14 млрд.

Также в заявлении сказано, что G7 будет бороться против любого спекулятивного поведения, которое ставит под угрозу продовольственную безопасность или доступ к продуктам питания для уязвимых стран или населения.

Читайте также: В США озабочены ростом числа голодающих американцев