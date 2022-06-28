Москва, 28 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль продолжает тяготеть к нижней границе торгового диапазона, торгуясь вблизи многолетних минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Brett Hondow Доллары

«Доллар упорно сопротивляется в районе отметки 53 руб., целостность которой уже нарушалась на прошлой неделе. При этом нельзя не отметить, что на данном этапе российской валюте все сложнее продавливать «американца» вниз, а значит, потенциал укрепления, возможно, практически исчерпан.

Сам факт стабилизации курса в сочетании со стойкостью уровня 53 руб. говорит в пользу того, что ниже 50 руб. пара вряд ли уйдет, по крайней мере, надолго.

Пик выплат экспортеров в эти дни оказывает поддержку рублю, которому станет сложнее стоять на своем после завершения налогового периода. При этом пока вряд ли стоит ожидать значимого отскока доллара из области минимумов.

Более того, в следующем месяце компании будут выплачивать дивиденды за прошлый год, и перед этими операциями будут накапливать рублевую ликвидность, а это сигнал к тому, что новые максимумы по рублю, возможно, не за горами.

Если поддержка 53 руб. не выстоит, промежуточными барьерами на пути к 50 руб. станут 52,10 руб. и 51,80 руб. В случае отскока доллар первым делом нацелится на 54,40 руб. и затем — на 55,80 руб.

В ближайшей перспективе риски для рубля все еще смещены в северном направлении, но пространства для роста осталось не там много», — считает эксперт.

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